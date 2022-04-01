الجمعة 29 شعبان 1443 ﻫ - 1 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القوات الروسية “تجبر” الأسرى على هذه الأعمال!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2022 10:11 صباحًا
جندي أوكراني يحفر خندقا (أرشيفية)

جندي أوكراني يحفر خندقا (أرشيفية)

"ديلي ميل"
A A A
طباعة المقال

ذكر تقرير إخباري أن القوات الروسية شيّدت معسكرات اعتقال حول العاصمة الأوكرانية، كييف، أجبرت الأسرى فيها على حفر الخنادق.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عما وصفتها بجمعية حقوق إنسان أوكرانية أن القوات الروسية أجبرت 500 شخص على حفر الخنادق وبناء التحصينات لها، ووصل الأمر إلى إصلاح العتاد العسكري في قرى تحيط بالعاصمة كييف.

ولم يؤكد هذه المعلومات مصدر مستقل، وينظر البعض إليها على أنها جزء من الحرب الدعائية بين الغرب وأوكرانيا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى.

وذكرت “ديلي ميل” أنه جرى نقل نحو 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى داخل روسيا، حيث وضعوا داخل “معسكرات عمل”، لكن هذه المرة الأولى التي يذكر فيها وجود مثل هذه المعسكرات داخل أوكرانيا.

وقالت ما تسمى “المبادرة الأوكرانية الإعلامية لحقوق الإنسان” إن الأسرى تعرضوا للتهديد بالعنف، إذا لم يفعلوا ما يقال لهم.

وروى أسير فار من قبضة القوات الروسية: “لقد أُجبر عدد منا (الأسرى) على حفر الخنادق. لم نكن نأكل إلا عندما كان هناك بعض طعام لدى الحراس، وأعطونا مياه (لنشربها) من نظام التدفئة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الخارجية الروسية: الحوار مع “الناتو” مستحيل
    المفاوضات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا
    روسيا تكشف عن تقدّم بالمفاوضات مع أوكرانيا
    بينهم لبنانيون.. روسيا تحضر قوات “النمر” السورية للقتال في أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ضحايا جريمة أنصار
    القصة الكاملة لجريمة الأنصار عن “القاتل حسين وحبيبه الغناش”
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قريباً.. هكذا ستصبح أسعار خدمة الإنترنت في لبنان!!
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطر “غير متوقع” في حرب أوكرانيا.. كيف أصبح هاتف الجندي قاتله؟