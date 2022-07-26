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القوات الروسية تخطط لمناورات عسكرية في فوستوك بين 30 آب و 5 ايلول

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 5:53 مساءً
القوات الروسية- أرشيفية

القوات الروسية- أرشيفية

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أفادت وكالات أنباء الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإجراء مناورات عسكرية استراتيجية في شرق البلاد في الفترة من 30 أغسطس آب إلى الخامس من سبتمبر أيلول.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن جيوش دول أخرى لم تحددها ستشارك في تدريبات “فوستوك” الدورية.

ولاتزال الهجمات الروسية على الاراضي الاوكرنية مستمرة منذ شهر شباط الماضي، هذا وقد قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى حتى نهاية يناير كانون الثاني 2023.

يشير القرار، وهو إجراء شكلي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014 وتم توسيعها بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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