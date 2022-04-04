القوات الروسية تخطط لهجوم ضخم في شرق أوكرانيا

في الوقت الذي قالت فيه روسيا أنها سحبت بعض قواتها من محييط العاصمة كييف، تستعد القوات الروسية “لشن هجوم ضخم” على القوات الأوكرانية في منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها سيرجي جاداي الإثنين.

وقال في رسالة عبر الفيديو: “نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم”.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الإثنين إن الأدلة على عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا هي مجرد “غيض من فيض” وإنها تبين الحاجة إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الإثنين إنها تحقق في جرائم حرب يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها بعد أن أظهرت صور من بوتشا جثث مدنيين ملقاة على الأرض وقبورا مؤقتة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس “الفظائع التي رأيناها في بوتشا هي مجرد غيض من فيض من جميع الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي”.

ومضى قائلا “أنصاف الإجراءات لم تعد كافية. أطالب بفرض أشد العقوبات هذا الأسبوع. هذا هو نداء ضحايا أعمال الاغتصاب والقتل”.

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إسقاط مقاتلتين روسيتين من طراز “سوخوي-34” و”سوخوي-35″، إضافة إلى صاروخين من نوع كروز وطائرة مروحية وإصابة طائرة للمراقبة الجوية خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ياروسلاف كاغزينسكي نائب رئيس الوزراء البولندي اقتراحه إرسال بعثة مسلحة لحفظ السلام تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا.

وبشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في برنامج على القناة الروسية الحكومية- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد التوصل لاتفاق واضح ومحدد ومكتوب بين الجانبين.