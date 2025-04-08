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القوات الروسية تدمر 23 مسيرة أوكرانية وتتقدم في كورسك

منذ ساعتين
القتال يحتدم في غرب روسيا

القتال يحتدم في غرب روسيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 23 مسيرة أوكرانية، فيما أفادت مصادر عسكرية روسية بأن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لما يصل إلى 23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين.

وجاء في البيان: “خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها”.

وأضافت الوزارة أن “تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

من ناحية ثانية، أعلن مصدر في مجموعة قوات “الشمال” الروسية عن تقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك، حيث تم إغلاق طرق تحرك القوات الأوكرانية قرب بلدة غورنال من الشمال والشرق.

وقال المصدر: “تتقدم وحدات الاقتحام من الفوج 22 في الفيلق 44 الروسي، برفقة وحدات من مشاة البحرية، على طول النهر باتجاه دير بيلوغورسكي حيث تخوض عمليات قتالية، وقد اقتربت من بلدة غورنال. وأصبحت البلدة الآن محاصرة من الشمال والشرق بشكل فعلي”.

وأكد المصدر أنه، على الرغم من المقاومة القوية، إلا أن المدفعية الروسية تدك نقاط إطلاق النار للقوات الأوكرانية، ويتقدم المشاة إلى الأمام، ولا يتركون للعدو أي فرصة للتمركز والتحصن.

وشن الجيش الروسي في أوائل شهر مارس هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك حيث توغلت القوات الأوكرانية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفق حسابات وكالة “ريا نوفوستي” استنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد حرر الجيش أكثر من 30 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سودجا.

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