الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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القوات الروسية تدمّر راجمتي صواريخ أميركيتين شرقي أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
قوات من الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية

قوات من الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية

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في آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا، دمّرت القوات الروسية راجمتي صواريخ أميركيتي الصنع، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الواقع في 6 تموز.

وأضافت الوزارة أن روسيا دمرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها، وفق “رويترز”.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من تقرير إخباري رصد صورا تظهر استخدام القوات الأوكرانية لهذه الراجمات في الحرب.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن هناك مزيدا من الصور التي تظهر على شبكات التواصل الأوكرانية، تؤكد استخدام أنظمة “هايمرز” الأميركية الصنع في ضرب أهداف روسية.

وتعد الراجمة الأميركية نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأميركي.

وتحمل الراجمة 6 صواريخ أو صاروخا واحدا توضع على المركبة التكتيكية المتوسطة، التي يبلغ وزنها 5 أطنان.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، ذكرت القوات الروسية أنها دمرت مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة “هيمارس” بالقرب من خط المواجهة في قرية إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوغانسك.

ونشرت الوزارة لقطات فيديو قالت إنها تظهر الغارة.

الى ذلك، أعلن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير أن أوكرانيا لم تتسلم سوى أربعة من أنظمة (هيمارس) حتى أوائل يوليو.

وتعهدت الولايات المتحدة بتسليم ثمانية بحلول منتصف تموز.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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