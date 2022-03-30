القوات الروسية تستعد لاستئناف العمليات الهجومية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية.

وأضاف: “الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا”، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب وبلدتي بوباسنا وروبيجني.

وتابع قائلا: “روسيا تستعد لاستئناف العمليات الهجومية، وإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية رصدت تحركات للقوات الروسية إلى خارج منطقتي كييف وتشيرنيهيف لكن لا تعتبر هذا انسحابا شاملا”.

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، نقلا عن معلومات مخابرات رُفعت عنها السرية، إن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضللونه بشأن الأداء السيء للجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا ومدى الضرر الذي تلحقه العقوبات الغربية باقتصاد روسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نعتقد أن بوتين يتلقى معلومات خاطئة من مستشاريه بشأن مدى ضعف أداء الجيش الروسي وكيف أن الاقتصاد الروسي يصاب بالشلل بسبب العقوبات، لأن كبار مستشاريه خائفون جدا من إبلاغه بالحقيقة.”

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على 3 ممرات إنسانية لإجلاء سكان ماريوبول اليوم الأربعاء، وبينما شككت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بقرار موسكو تقليص نشاطها العسكري في محيط كييف، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج بسبب الحرب تجاوز 4 ملايين.

وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية صرح أمس الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، في المقابل ذكر الكرملين أن بوتين شدد لماكرون على ضرورة تسليم الأوكرانيين بماريوبول سلاحهم أولا من أجل تسوية الوضع الإنساني.