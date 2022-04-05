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القوات الروسية تسعى للسيطرة على ماريوبول الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
مدينة ماريوبول الأوكرانية

مدينة ماريوبول الأوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قواتها “ستحرر” مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا من “القوميين” الأوكرانيين ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة أخرى ، هي إنترفاكس ، عن الوزارة قولها إن الجانب الروسي اقترح أن تغادر القوات الأوكرانية المدينة، لكنها رفضت.

وأفادت مصادر متطابقة -اليوم الثلاثاء- بأن الجيش الروسي يسعى لإعادة التموضع جنوب وشرق أوكرانيا، بعد استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على مناطق عديدة شمالا. وفي حين واصلت روسيا توغلها في مدينة ماريوبول.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن هدف القوات الروسية من الانسحاب من كييف هو السيطرة على كامل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

وأضاف أن الحلف مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة والدفاعات وبمساعدات خاصة بالأمن السيبراني، لحماية الأوكرانيين من أي هجوم كيميائي.

من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن ما وصفته بالعدو يعيد تجميع قواته ويركز جهوده على التحضير لعملية هجومية في شرقي البلاد.

وأضافت الهيئة أن هدف روسيا هو فرض سيطرة كاملة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأشارت إلى أنه تم نقل طائرات ومروحيات تابعة للقوات الروسية من مطارات في بيلاروسيا إلى روسيا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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