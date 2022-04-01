القوات الروسية تنسحب من تشيرنيهيف.. وحاكم المنطقة يحذر!

حذر عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو السكان الفارين من العاصمة من مغبة العودة إليها بشكل سريع، بسبب المعارك “الضخمة” التي تدور في شمال وشرق كييف.

وفي تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، أعلن حاكم المنطقة في خطاب مصور، الجمعة، أن القوات الروسية تنسحب من المنطقة، لكنها لم تغادر بالكامل بعد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس: “الضربات الجوية والصاروخية ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك”، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت السيطرة الروسية.

وذكر أن من السابق لأوانه تخلي القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها لأن القوات الروسية “لا تزال على أرضنا”.

وقالت روسيا، الثلاثاء، إنها ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إحراز بعض التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، وأن موسكو تعد ردها على المقترحات الأوكرانية.

وقال لافروف في إفادة صحافية عقب محادثاته مع مسؤولين هنود، إن “محادثات السلام مع أوكرانيا يجب أن تستمر لكن كييف أظهرت تفهماً أكبر بكثير للوضع في شبه جزيرة القرم، ودونباس، وضرورة أن يكون وضعها محايداً”