الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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القوات الروسيّة تُعزّز مواقعها.. كيف علّق بوتين على "الحرب" مع أميركا؟

منذ دقيقة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ قوات بلاده تعزز مواقعها على كامل جبهة القتال في أوكرانيا، بعد الهجوم المضاد لكييف الذي وصفه بالفاشل هذا العام.

وأضاف بوتين في تصريحات مصورة نشرها الصحافي في الكرملين بافيل زاروبين على وسائل التواصل الاجتماعي: “أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تمامًا”.

وعندما سُئل عن معركة بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانيا، اعتبر الرئيس الروسي أنّ “الجانب المقابل يستعد لعمليات هجومية نشطة جديدة. نحن نرى ذلك ونعلمه”، وقال: “ما يحدث الآن على طول (خط) التماس يسمى “الدفاع النشط”، مضيفًا: “قواتنا تعمل على تحسين مواقعها في المنطقة بأكملها تقريبًا. منطقة كبيرة جدًا”.

فيما وصفت كل من روسيا والولايات المتحدة تصاعد القتال حول أفدييفكا بأنه هجوم روسي جديد.

إلى ذلك، اعتبر بوتين أنّ التلميحات في الغرب بأن الولايات المتحدة تستعد لحرب متزامنة مع كل من روسيا والصين هي “هراء”.

هذا وتسيطر روسيا حاليًا على نحو 17.5 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، ولم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية منذ أربعة أشهر هذا العام أي مكاسب تذكر على الأرض، وفقًا للتحليلات الغربية للأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

إذ يواجه الجيش الأوكراني صعوبات في اختراق الخطوط الروسية المعززة بحقول ألغام وآلاف من القوات الروسية الإضافية.

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