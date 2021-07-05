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القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش"

5 - يوليو - 2021
الجيش العراقي- أرشيفية

الجيش العراقي- أرشيفية

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها نفذت مع قطعات عسكرية أخرى عملية أمنية “واسعة” من ثمانية محاور لملاحقة عناصر “داعش” وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وذكرت الهيئة “انطلقت العملية بمشاركة اللوائين 21 و33، الأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى قطعات الجيش العراقي المتمثلة باللوائين 92و 75 وقطعات من فوج (سوات نينوى) والفوج التكتيكي لشرطة نينوى”.

أضافت، أن “العملية تشمل إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة لـ(الطريق العام موصل – تلعفر والطريق العام موصل محلبية، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية”.

وبحسب الهيئة، فإن “القوة المشتركة توزعت على ثمانية محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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