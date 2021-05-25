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القوات العراقية تقبض على "مندسين" في التظاهرات

25 - مايو - 2021
من مظاهرات سابقة في العراق

من مظاهرات سابقة في العراق

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان، اليوم الثلاثاء، القبض على “مندسين” في التظاهرات يحملون “أسلحة جارحة”، وذكرت “ألقي القبض على أربعة أفراد مندسين من قبل قوات حفظ النظام قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، في تمام الساعة 11 صباحا، يحملون في حقائبهم أسلحة جارحة”.

أضافت: “حاول المندسون اختراق الخطوط الأمامية وإحداث حالة شغب وفوضى خلال التظاهرات، لكن قوات حفظ النظام اعتقلتهم وسلمتهم إلى الجهات المختصة”.

وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات “الكبيرة” التي دعا لها نشطاء وتنسيقيات احتجاجية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

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