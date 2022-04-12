القوات المدعومة من روسيا تنفي استخدم أسلحة كيماوية

أبلغ إدوارد باسورين أحد قادة الانفصاليين وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء بأن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في محاولاتها للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول على الرغم من المزاعم الأوكرانية التي تؤكد عكس ذلك.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن كييف تتحرى صحة المعلومات التي تفيد بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة المدينة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا.

هذا وقد قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من جانب روسيا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت أمس الاثنين إن بريطانيا تعمل مع شركائها للتحقق من تفاصيل التقارير التي أفادت بأن القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيماوية في هجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز “هناك بعض الأشياء التي تتجاوز الحد وسيكون هناك رد على استخدام الأسلحة الكيماوية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة حول طبيعة ذلك الرد”.