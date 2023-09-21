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القوات المسلحة الأوكرانية تستلم 10 دبابات سويدية بطواقم مدربة

منذ 17 دقيقة
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

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يستمر الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وسط دعم عسكري غربي، مع محاولة موسكو السيطرة على عدد أكبر من الأراضي، وفي آخر التطورات استلمت القوات المسلحة الأوكرانية 10 دبابات سويدية من طراز “سترف 122” مع طواقم أوكرانية مدربة في السويد، وفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة السويدية.

ووفقا للبيان قال ماتس لودفيغ، رئيس قسم العمليات في أركان الجيش: “لقد قدمنا لهم ما يمكن أن نقدمه من معدات عالية الجودة ومعرفة جيدة”، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وأوضح البيان أن سترف 122 هي نتيجة عملية تعديل سويدية – ألمانية مشتركة لدبابات “ليوبارد 2” الألمانية.

يذكر أن الجيش السويدي كان يملك 120 دبابة من هذا النوع، وتم اتخاذ قرار بنقل 10% من الدبابات إلى أوكرانيا في 24 فبراير من هذا العام.

وتواصلت، الخميس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يشتد القتال في خطوط التماس، وتحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما يواجه الجيش الأوكراني الدب الروسي بالاستعانة بالأسلحة الغربية.

وفي آخر التطورات، أكد الجيش الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر الخميس، التصدي لهجوم إرهابي نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا إن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم الخميس 20\9\2023.

وذكرت الشركة على تطبيق تليغرام أن الهجمات تسببت في انقطاعات للكهرباء في خمس مناطق هي كييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وريفنه وخاركيف.

    المصدر :
  • وكالات

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