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القوات المشتركة توسع عملياتها وتكبد الحوثيين خسائر في قعطبة

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أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في اليمن بأن ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا في معارك مع قوات المقاومة الجنوبية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع (جنوب).
وشنت قوات المقاومة الجنوبية هجوماً من كافة محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات،

وأسفرت المعارك، بحسب مصادر عسكرية، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

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كما سيطرت قوات المقاومة على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.

 

سكاي نيوز عربية

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