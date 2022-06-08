القوى الغربية تدعو إيران للتعاون مع الوكالة الذرية.. وتحذر

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دون مزيد من التأخير لتجنب أي إجراء في المستقبل، وذلك بعد أن أصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بأغلبية ساحقة قرارا ينتقد طهران.

وقال بيان مشترك “نحث إيران على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل القضايا بشكل كامل دون مزيد من التأخير”.

وأضاف “إذا قامت إيران بذلك، واستطاع المدير العام (للوكالة) الإفادة بأن قضايا الضمانات، التي لم يتم حلها، لم تعد معلقة، فلن نرى حاجة لأن يواصل المجلس دراسة واتخاذ إجراءات بشأن تلك القضايا”

إسرائيل ترحب

أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر اليوم الأربعاء والذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها من قبل، وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان “هذا قرار مهم “يكشف الوجه الحقيقي لإيران”، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية”.

ومضى يقول “إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن”.

وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.