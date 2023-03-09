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القيادة الأمريكية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لا يشكل تهديدا مباشرا لنا

منذ 30 ثانية
علم اميركا

علم اميركا

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قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي الخميس إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر، الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، لا يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها.

وأضافت القيادة “نحن على علم بإطلاق الصاروخ الباليستي ونتشاور بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا. ومع تقييم هذا الحدث بأنه لا يشكل تهديدا مباشرا لمواطني الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا، يسلط إطلاق الصاروخ الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار الناتج عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية المحظورة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

    المصدر :
  • رويترز

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