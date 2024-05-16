القيادة المركزية الأمريكية: ربط رصيف عائم مؤقت بشاطئ قطاع غزة

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان الخميس إن الولايات المتحدة ثبتت مراسي لربط رصيف عائم مؤقت بشاطئ قطاع غزة في إطار مهمة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك من الشاطئ في الأيام المقبلة، وأن الأمم المتحدة ستتولى مهمة توزيعها في القطاع.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إن خمسة جنود قتلوا في شمال قطاع غزة الذي أعادت القوات البرية اجتياحه هذا الشهر فيما وصفها بحملة على محاولات من حركة حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك.

وذكر بيان الجيش أن مقتل أربعة مجندين من فرقة المظلات وقائد من وحدتهم وقع أمس الأربعاء 15\5\2024.

هذا وكشف ضابط إسرائيلي كبير لصحيفة هآرتس عن حجم التحديات الحقيقية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة، مشيراً إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعيد ترميم قدراتها بسرعة كبيرة وتعيد تأسيس نفسها مجددا في مناطق أخرى في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن الضابط الذي -لم تكشف هويته- قوله إن إسرائيل في “حرب تعليمية مع حماس” لأن الأخيرة غيرت تكتيكات الحرب مؤخرا، وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني.

وأضافت الصحيفة المحسوبة على اليسار الإسرائيلي أن العمليات الأخيرة في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة في ما يتعلق بالبنية التحتية لحماس.

كما أكدت هآرتس أن أغلبية الجنود في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش في جباليا هي عملية عبثية.

في سياق متصل، نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين قولهم إن “من الوارد تعطيل حماس، لكن الأمور التي تمكنها من التشكل والتطور والنمو ما زالت قائمة”.

وقال الموقع إنه تحدث إلى 4 مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يتفقون مع الرأي القائل إنه من غير المرجح أن تحقق إسرائيل النصر الكامل في غزة، وإن العمليات الإسرائيلية الحالية في غزة تبث الحياة في حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 620 من عسكرييه حتى الثلاثاء 14\5\2024 وإصابة 3456، وذلك منذ بدء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثامن، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.