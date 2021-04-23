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القيادة المركزية الأميركية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق

23 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 6:42 مساءً
الجيش الاميركي

الجيش الاميركي

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك “بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد”.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي: “العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك”.

وأضاف، أنه “لا يعتقد أن الولايات المتحدة على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط”.

وأعلن البيت الأبيض في مارس الماضي، أن “الإدارة الأميركية والحكومة العراقية ستعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل المقبل”.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الاجتماعات ستوضح مهام قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق، وأنها تنحصر في التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، وأن وجودها في المنطقة بهدف منع تنظيم داعش الإرهابي مع إعادة تجميع صفوفه”، وذلك بحسب RT

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