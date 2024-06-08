الأحد 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
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القيادة الوسطى الأميركية: الرصيف البحري لم يُستخدم لاستعادة المحتجزين بغزة

منذ 29 ثانية
الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة (رويترز)

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قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) إن الرصيف البحري لم يستخدم في عملية الجيش الإسرائيلي لاستعادة المحتجزين في غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف لإعادتهم.

وأضافت القيادة الأميركية أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة “لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن عملية إنقاذ الرهائن جرت في قلب حي سكني في النصيرات حيث كانت حماس تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية تعرضت لنيران كثيفة خلال العملية وأنها ردت بإطلاق النار “من الجو ومن الشارع”.

وقال مسعفون وسكان في غزة إن الهجوم أدى لاستشهاد العشرات وخلف جثثا مشوهة لرجال ونساء وأطفال متناثرة في محيط سوق ومسجد.

وقالت إسرائيل إن الرهائن الذين تم إنقاذهم هم نوعا أرغماني (26 عاما) وألموع مئير (22 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (41 عاما). وأضاف الجيش أنهم نقلوا إلى مستشفى لإجراء فحوص طبية وأنهم بصحة جيدة.

وقال بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة سي.إن.إن  ردا على سؤال بخصوص الأنباء التي أشارت إلى دعم المخابرات الأمريكية لعملية الإنقاذ، إن إسرائيل والولايات المتحدة بينهما “علاقة عمل وثيقة وحميمية” فيما يتعلق بالمخابرات، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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