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القيادي الدرزي ليث البلعوس: السويداء تتجه نحو الاستقرار وتعزيز الشراكة المجتمعية

منذ 15 دقيقة
القيادي الدرزي ليث البلعوس

القيادي الدرزي ليث البلعوس

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أكّد القيادي الدرزي ليث البلعوس في حديثٍ له اليوم أن محافظة السويداء نجحت في تجاوز المرحلة الأخطر التي شهدتها مؤخرًا، وهي الآن تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز الشراكة الكاملة بين مكونات المجتمع المحلي.

وأشار البلعوس إلى أن المحافظة ستتصدى عبر الحوار والوعي وتطبيق القانون لأي دعوات انفصالية أو تحريضية تهدد وحدة سوريا، مبرزًا أهمية تضافر الجهود المحلية مع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفيما يتعلق بحلّ ملف المقاتلين، قال البلعوس إنهم يدعمون اندماجًا تدريجيًا ومدروسًا لمن يرغب من أبناء السويداء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع، مبيّنًا أن هذه الخطوة ستسهم في دمجهم بشكل رسمي تحت إطار مؤسسي يضمن حقوقهم ويلبي تطلعاتهم.

ركّز القيادي الدرزي كذلك على ضرورة الالتزام بخريطة التهدئة وضبط السلاح المنفلت كواجبٍ رئيس لاستعادة استقرار السويداء وحماية المدنيين، مشدّدًا على أن الأمن ينطلق من ضوابط واضحة وتعاون مجتمعي كامل.

أوضح البلعوس أن المحافظة الآن أكثر تماسُكًا وتضامنًا، معربًا عن ثقته بأن جهود المصالحة والدمج ستعزز من قدرة السويداء على مواجهة التحديات المستقبلية والمضي قدمًا في مسار التنمية والسلام.

يذكر أن السويداء عاشت بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.

فيما دخلت إسرائيل على خط المواجهة فشنت في 16 يوليو سلسلة غارات ولا سيما قرب مقر الأركان العامة وفي محيط قصر الرئاسة في دمشق، بحجة “الدفاع عن الدروز”.

إلى ذلك انسحبت القوات السورية، في 17 يوليو، من السويداء وفقاً لاتفاق وقف للنار تم التوصل إليه وأعلنته وزارة الداخلية. غير أن الاشتباكات استمرت بين مسلحين محليين وعشائر بدوية.

ثم أعلنت الرئاسة السورية، فجر 19 يوليو، وقفاً “فورياً” لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.

كما أعلنت الولايات المتحدة، في 19 يوليو، اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف النار، بعد الغارات التي شنتها إسرائيل في خضم المعارك بالسويداء.

    المصدر :
  • الجزيرة

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