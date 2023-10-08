الكابنيت الإسرائيلي يُصادق على إعلان حالة الحرب ضد غزة

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، رسميًا، الأحد، على إعلان حالة الحرب ضد قطاع غزة .

ووافق مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة. وتأتي الموافقة وفقا للمادة 40 من النظام الأساسي للحكومة الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن “الحرب التي فُرضت على دولة إسرائيل عبر هجوم إرهابي قاتل من قطاع غزة، بدأت في 7 أكتوبر 2023 الساعة السادسة صباحا”.

وتتواصل عملية “طوفان الأقصى” والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في “غلاف غزة” وجنوبي البلاد، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الطيران الحربي شن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، غارات على مئات المواقع والأهداف في قطاع غزة، وبضمنها أبراج وعمارات سكنية، ومؤسسات خدماتية ومصرفية، وكذلك مشاريع بنى تحتية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت قوات الاحتلال الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 320 فلسطينيا في قطاع غزة من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 فلسطيني آخرين بجراح مختلفة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد القتلى إلى 600 قتيل، وأكثر من 2000 جريح، منذ بدء عملية طوفان الأقصى.