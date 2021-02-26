الكابيتول في خطر.. تحذير أمني من مخطط مروّع خلال خطاب بايدن المرتقب

حذرت القائمة بأعمال قائد شرطة الكونغرس الأميركي، يوجاناندا بيتمان من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث شغب السادس من كانون الثاني الماضي تخطط لنسف مقر الكونغرس ” الكابيتول” وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه.
وأوضحت ان “هيئات إنفاذ القانون ما تزال قلقة تحسبا لتهديدات محتملة من قبل جماعات مسلحة لها صلة مباشرة بخطاب حالة الاتحاد ، التي يلقيه بايدن خلال جلسة مشتركة لأعضاء الكونجرس ، وهو الخطاب الذي لم يتم تحديد موعده بعد”، لافتة إلى ان “مثيري الشغب الذين هاجموا مقر الكابيتول لم يكن اهتمامهم فحسب بمهاجمة أعضاء الكونغرس وضباطه ، وإنما أرادوا توجيه رسالة رمزية للأمة وللمسؤولين عن العملية التشريعية”. ولفتت إلى أن الإجراءات الأمنية لن تكون دائمة وإنما بالقدر الذى تقتضيه الظروف الاحتياطية الراهنة.