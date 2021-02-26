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الكابيتول في خطر.. تحذير أمني من مخطط مروّع خلال خطاب بايدن المرتقب

26 - فبراير - 2021
اقتحام الكونغرس

اقتحام الكونغرس

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حذرت القائمة بأعمال قائد شرطة ​الكونغرس الأميركي​، يوجاناندا بيتمان من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث شغب السادس من كانون الثاني الماضي تخطط لنسف مقر الكونغرس ” ​الكابيتول​” وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ خطابه.

وأوضحت ان “هيئات إنفاذ القانون ما تزال قلقة تحسبا لتهديدات محتملة من قبل جماعات مسلحة لها صلة مباشرة بخطاب حالة الاتحاد ، التي يلقيه بايدن خلال جلسة مشتركة لأعضاء الكونجرس ، وهو الخطاب الذي لم يتم تحديد موعده بعد”، لافتة إلى ان “مثيري الشغب الذين هاجموا مقر الكابيتول لم يكن اهتمامهم فحسب بمهاجمة أعضاء الكونغرس وضباطه ، وإنما أرادوا توجيه رسالة رمزية للأمة وللمسؤولين عن العملية التشريعية”. ولفتت إلى أن الإجراءات الأمنية لن تكون دائمة وإنما بالقدر الذى تقتضيه الظروف الاحتياطية الراهنة.

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