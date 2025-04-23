الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الكابينت" الإسرائيلي يمنح فرصة أخيرة للمفاوضات قبل التصعيد في غزة

منذ ساعتين
الكابينت الإسرائيلي

الكابينت الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

كشفت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” قرر “إعطاء فرصة للتفاوض” حول إمكانية التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بالقطاع.

ونقلت الهيئة (رسمية) عن مسؤول إسرائيلي – لم تسمه – إن “الكابينت قرر إعطاء فرصة للتفاوض قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية جديدة”.

وادعى المسؤول “وجود ضغوطا تُمارس حاليا على حركة حماس من عدة أطراف دولية للقبول بمقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وتهدئة طويلة الأمد”، على حد قوله.

وتأتي تصريحات ذلك المسؤول رغم إعلان القيادي بـ”حماس” خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة للبدء فورا في “مفاوضات الرزمة الشاملة” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع، بينما أظهرت تل أبيب تعنتا حيال الانخراط في مفاوضات.

واتخذ “الكابينت” القرار الذي كشفت عنه هيئة البث العبرية، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وانعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة وتصعيد عسكري، وآخرين مؤيدين لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة “حماس” واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفق المصدر ذاته.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

مركبة عسكرية إسرائيلية أثناء عملية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية، 20 مارس/آذار 2025. رويترز
تصعيد بالضفة.. مداهمات واعتقالات من جنين إلى الخليل
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري: نعمل مع الأمريكيين والأشقاء لرفع العقوبات المفروضة على سوريا
كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (إعلام القسام-أرشيف)
غزة تحت القصف
"من مسافة صفر".. فيديو يوثق ذعر جنود الاحتلال أثناء مواجهة المقاومة في غزة

الأكثر قراءة

العاصفة الرملية تصل الى لبنان
طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
الجيش اللبناني
بين الأيديولوجيا والتكليف الشرعي.. مخاطر دمج عناصر حزب الله في الجيش