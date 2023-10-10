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الكاتب السعودي عبد الله الغذامي: غزة "عارٌ تاريخي" على جبين البشرية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 9:51 مساءً
الكاتب السعودي عبد الله الغذامي

الكاتب السعودي عبد الله الغذامي

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تحت هاشتاغ “غزة تنزف”، غرّد الكاتب السعودي عبد الله الغذامي على صفحته عبر منصة “إكس”، متطرقًا إلى الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة القابع تحت نيران القصف الإسرائيليّ منذ يوم السبت.

وقال الغذامي:

“كل مآسي العالم هي غزة

غزة عار تاريخي على جبين البشرية

تتناهشها الذئاب من كل صوب

وبين ذئب ٍوذئب ٍهناك ذئاب”..

يأتي ذلك في وقت قصفت إسرائيل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بأعنف ضربات جوية خلال 75 عامًا من الصراع مع الفلسطينيّين، لتمحو أحياء بأكملها من الوجود.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ الضربات الجوية الإسرائيلية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 830 شخصًا وإصابة 4250 آخرين.

فيما قالت الأمم المتحدة إنّ أكثر من 180 ألفًا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى، وتجمع الكثيرون منهم في الشوارع أو في المدارس.

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