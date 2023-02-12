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الكارثة أقوى من الخصومة.. جاويش أوغلو ونظيره اليونانيّ في منطقة الزلزال

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2023 2:45 مساءً
جاويش أوغلو ونظيره اليوناني

جاويش أوغلو ونظيره اليوناني

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استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في ولاية أضنة جنوبي البلاد، حيث وصل للتعبير عن دعم أثينا لجارتها التي ضربها زلزال عنيف.

وحطت طائرة ديندياس في مطار شاكر باشا في أضنة، إحدى الولايات التركية الـ10 التي تعرضت للزلزال، في أول زيارة لوزير أوروبي إلى تركيا بعد الكارثة، وكان جاويش أوغلو في مقدمة مستقبليه.

وأشاد جاويش أوغلو بأداء فرق البحث والإنقاذ اليونانية وقال: “نود أن نشكر فرق البحث والإنقاذ اليونانية. منذ يوم وصولهم، بذلوا جهودًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتجلى حسن الجوار في مثل هذه الأيام”.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن أمله بأن يبذل البلدان قصارى جهودهما لتحسين العلاقات بينهما عبر الحوار “رغم وجود تباين في وجهات النظر”.

من جانبه، أكد ديندياس وقوف اليونان مع تركيا في محنتها، مشيرًا إلى أن فريق الإغاثة اليوناني أنقذ 50 مواطنًا تركيًا، وقال: “سنواصل بذل ما بوسعنا على المستوى الثنائي أو في الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذه الأيام الصعبة”.

هذا وقام الوزيران بجولة على متن مروحية إلى المناطق المنكوبة، خصوصًا أنطاكية حيث يشارك عمال إنقاذ يونانيون في عمليات البحث والإغاثة، وسيبحث ديندراس أيضًا طرق زيادة المساعدة من اليونان.

وعلى الرغم من خصومة تعود لقرون، كانت اليونان من أوائل الدول الأوروبية التي أرسلت عمال إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى البلد المجاور بعد ساعات فقط على وقوع الكارثة.

وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الإثنين عبر الهاتف مع الرئيس رجب طيب أردوغان لعرض “مساعدة فورية”.

وأرسلت الحكومة اليونانية حتى الآن ثمانين طنًا من المساعدات الطبية ومعدات للإسعافات الأولية إلى تركيا.

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