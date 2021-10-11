الكاظمي: أتمنى أن يكون البرلمان القادم مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفائزين بالانتخابات العراقية، معرباً عن تمنيه أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمية عبر “تويتر” قال الكاظمي:

“أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة”.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات العراقية، كانت قد اعلنت أن “نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 41 %.. وتلقينا 25 شكوي خلال عملية الاقتراع”.

وأضافت :”سجلنا ٩٤ شكوى في الانتخاب العام الذي جرى يوم الأحد”، متابعة “سنتلقى الطعون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة ٣ أيام”.

بدوره شدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات، في كلمة له مساء الاثنين، على رفض وجود الميليشيات في البلاد، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد الصدر أن تياره لن يسمح للأحزاب أن تسيطر على مقدرات الشعب، مشددا على ضرورة استفادة المواطنين من موارد بلادهم.