الكاظمي: سنواصل ملاحقة العصابات الإرهابية التي تهدد أمن العراق

أكدت الحكومة العراقية، السبت، على مواصلة تطهير البلاد من العناصر الإرهابية وتأمين الحدود العراقية مع دول الجوار .

وشدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.

وقال خلال زيارته محافظة ديالى السبت للإشراف على انطلاق عمليات “أبطال العراق” في مرحلتها الرابعة: “نحيي جهود قواتنا البطلة وهي تلاحق أهدافا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديدا على عدد من المناطق”.

كما شدد على أن تلك العمليات تأتي من أجل حماية المواطنين في المناطق التي انطلقت منها، مضيفا “سنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية”. وقال متوجها للقوات الأمنية “أوصيكم بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات.”

إلى ذلك، أكد أن “ديالى تشكل تنوعا خاصا يفتخر به العراق، لذا يجب حمايته”، مضيفا “هناك نازحون في بعض مناطقها ومن واجبنا حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم “.

“أبطال العراق المرحلة الرابعة”

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت في وقت سابق السبت انطلاق عمليات “أبطال العراق المرحلة الرابعة” لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران. ولفتت في بيان إلى أنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق من أجل ملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة” الكردية.

تأتي تلك العملية في وقت يواجه الكاظمي هجمة شرسة من قبل بعض الفصائل الموالية لإيران. فخلال الأسابيع الماضية واجه حملة انتقادات من قبل عدد من الفصائل المسلحة، على خلفية تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب مداهمة جنوب بغداد أدت إلى اعتقال عدد من عناصر كتائب حزب الله على خلفية هجمات الصواريخ التي طالت بفترات متفاوتة مناطق فيها قواعد عسكرية أميركية أو منشآت أميركية.