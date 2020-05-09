الكاظمي لإيران.. العراق لن يكون مقرا للإرهاب

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أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، السبت، أن بلاده لن تكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وقال الكاظمي خلال اجتماع مع السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي إن “العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة”.

من جهته هنأ السفير الإيراني، الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وقال مسجدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تحدثت خلال لقائي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تطبيق اتفاقیة الجزائر 1975 والتعاون المصرفي، وحول خط سكة حديد خرمشهر – البصرة وتأشيرات الدخول لمواطني البلدين”.

كما استقبل الكاظمي بمكتبه بالقصر الحكومي في بغداد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر، حيث شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجي بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر.

وأكد السفير الأمريكي ببغداد ماثيو تولر، خلال اللقاء استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.