الأثنين 26 صفر 1443 ﻫ - 4 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكاظمي للشباب: موعدنا في 10 تشرين الأول لصنع التغيير

منذ 42 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنّ “شبابنا هم الطليعة الّتي يعتمد عليها الشعب، من أجل إحداث التغيير والإصلاح”.

وقال: “بوعيكم ووطنيّتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرساً وطنيّاً”.

وتوجّه إليهم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “إنتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، إنتخب من يمثّل روح الوطنيّة العراقيّة”، مؤكّدًا أنّ “موعدنا 10 تشرين الأوّل، لصنع التغيير”.

ومن المقّرر أن تجري في العاشر من تشرين الأوّل الحالي، الانتخابات التشريعية المبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد للبلاد، لمدّة 4 سنوات.

العراق الانتخابات التشريعية مصطفى الكاظمي

    المزيد من أخبار العالم

    جامعة دمشق
    آخر صرعات نظام الأسد.. لا شهادات لخريجي الجامعة إلا بهذا الشرط!!
    عقوبات ستفرض على إيران خلال لـ 31 يوما
    طهران: سنواصل تخصيب اليورانيوم بلا استخدامه لإنتاج القنبلة النووية
    السعودية
    السعودية: عقدنا جولة محادثات مباشرة أولى مع حكومة إيران الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصور: الحسناء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.. لماذا لقبت بأجمل نساء الأرض؟
    دولار - تعبيرية
    دولار السوق السوداء يفتتح محلقاً صباح اليوم.. كم بلغ؟
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    ما هو الحد الأدنى العادل للأجور في لبنان؟