الكاميرون تحتجز شخصيات من المعارضة قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة

منذ ساعة واحدة
علم الكاميرون

علم الكاميرون

قالت حملة مرشح المعارضة للرئاسة في الكاميرون عيسى تشيروما، اليوم الأحد “إن السلطات احتجزت نحو 30 سياسيا وناشطا على صلة به”، مما زاد من حدة التوتر قبل الإعلان غدا عن نتائج الانتخابات التي جرت في 12 أكتوبر تشرين الأول.

ومن المحتجزين أنيسيت إيكان زعيم حزب الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية ودجوكام تشاميني القيادي في حركة الاتحاد من أجل التغيير. ودعم كلاهما ترشيح تشيروما.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار تشيروما في الدولة المنتجة للكاكاو والنفط في وسط أفريقيا. وكان المرشح قد دعا إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أنحاء البلاد اليوم اعتبارا من الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وقال بول أتانجا نجي وزير الداخلية الكاميروني خلال مؤتمر صحفي أمس السبت إن السلطات نفذت عمليات الاعتقال على خلفية ما وصفها بأنها “حركة تمرد”، لكنه لم يكشف عن هوية المحتجزين أو عددهم الإجمالي.

وفي منشور على صفحة حملته على فيسبوك اليوم، رفض تشيروما الاتهامات بالتمرد وقال إن المسؤولين الحكوميين سعوا للتفاوض مع بعض المحتجزين قبل إلقاء القبض عليهم.

ويرأس بول بيا (92 عاما) الكاميرون منذ عام 1982، وربما يستمر في السلطة لسبع سنوات أخرى إذا أعلن المجلس الدستوري فوزه غدا الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

