الكرادلة الكاثوليك يجتمعون لمناقشة موعد المجمع المغلق

اجتمع كرادلة الكنيسة الكاثوليكية من أنحاء العالم الاثنين للمرة الأولى بعد جنازة البابا فرنسيس لمناقشة الموعد الممكن لعقد المجمع المغلق من أجل انتخاب بابا الفاتيكان القادم.

وقد يعلن عن قرار في منتصف اليوم (10:00 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع ألا يبدأ المجمع المغلق قبل السادس من مايو\أيار.

واعتبارا من الاثنين، لم يعد مسموحا للسائحين بزيارة كنيسة سيستين التي تعود للقرن السادس عشر إذ أغلقت من أجل التحضير لعملية التصويت.

واستمرت اجتماعات المجمع المغلق عامي 2005 و2013 يومين فقط. لكن الكاردينال السويدي أندرس أربوريليوس قال الاثنين إنه يتوقع أن يستغرق المجمع المغلق هذه المرة وقتا أطول، لأن الكثير من الكرادلة الذين عينهم البابا فرنسيس لم يلتقوا ببعضهم البعض من قبل.

وقال أربوريليوس، وهو واحد من بين نحو 135 كاردينالا تحت سن 80 عاما سيشاركون في المجمع المغلق “لا نعرف بعضنا البعض”.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاما في 21 أبريل\نيسان ليسدل الستار على بابويته التي بدأت في عام 2013. واجتذبت جنازته السبت وموكب النعش عبر روما إلى مكان دفنه في كنيسة القديسة مريم الكبرى حشودا تقدر بأكثر من 400 ألف شخص.