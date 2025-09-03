الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: آراء ميرتس بشأن محادثات أوكرانيا لا تهم بعد تصريحاته عن بوتين

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 4:14 مساءً
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه ينبغي تجاهل آراء المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن محادثات السلام الأوكرانية بعد أن أدلى بما وصفته موسكو بسلسلة من التصريحات “غير الملائمة” عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في مقابلة مع شبكة (برو زيبن) الألمانية بُثت أمس الثلاثاء إن بوتين “ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا” وإنه لا مكان للتسامح مع مثل هؤلاء الأفراد.

وينفي الكرملين أن تكون قواته ارتكبت أي جرائم حرب في أوكرانيا. ورفض مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في عام 2023 بحق بوتين والتي اتهمت فيها الزعيم الروسي بارتكاب جريمة حرب بخطف مئات الأطفال من أوكرانيا. ووصف الكرملين المذكرة بأنها “مشينة”.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال خلال زيارة للصين حول اقتراح ميرتس بأن تكون جنيف مكانا لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا “أدلى ميرتس بالكثير من التصريحات غير الملائمة في الساعات القليلة الماضية، لذلك من الصعب أخذ رأيه في الاعتبار في الوقت الحالي”.

وردا على سؤال عن التصريحات التي يقصدها، قال بيسكوف “عن رئيسنا”.

وقال ميرتس في مقابلته على التلفزيون الألماني “إنه (بوتين) مجرم حرب. ربما يكون مجرم الحرب الأخطر في عصرنا الحالي على نطاق واسع. علينا ببساطة أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب. وهنا لا مكان للمساومة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الإمارات
مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر للإمارات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعانقان عند مغادرتهما بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.
بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا بعد أن أجريا محادثات في بكين
بتسلئيل سموتريتش
تنديد فلسطيني واسع بتصريحات سموتريتش.. ردود غاضبة من حماس والخارجية!

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟