الكرملين: آفاق اتفاق الحبوب "ليست جيدة جدا"

أكد الكرملين الجمعة موقفه بأن الجوانب المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لم يتم الوفاء بها، وقال إن آفاق الاتفاق “ليست جيدة جدا”.

هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، في تأكيد على استياء موسكو من اتفاق يهدف إلى منع أزمة غذاء عالمية.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو\تموز الماضي، بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئ البلاد على البحر الأسود.