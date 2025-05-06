الكرملين: أسعار النفط مهمة لروسيا لكن المصالح الوطنية تأتي أولا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء إن أسعار النفط تحتل مكانة مهمة في ميزانية روسيا والاقتصاد الروسي بشكل عام لكن المصالح الوطنية لها الأولوية فوق كل اعتبار.

جاء ذلك تعليقا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما أصبح أكثر حرصا على حل الصراع في أوكرانيا بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تراقب عن كثب سوق النفط العالمية، وتتعاون منذ فترة طويلة في إطار تحالف أوبك+ للحفاظ على الأسعار عند المستوى الأمثل.

وفي التفاصيل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن موسكو وكييف ترغبان في تسوية الحرب في أوكرانيا وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر حرصا على السلام بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الاثنين 5\5\2025 “أعتقد أن روسيا ومع انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي، فإننا في وضع جيد للتوصل لتسوية، إنهم يريدون تسوية. وأوكرانيا تريد تسوية”.

وانخفض سعر النفط، وهو المحرك للاقتصاد الروسي، بنحو 15 دولارا للبرميل منذ بداية العام. وقالت مصادر لرويترز إن تحالف أوبك+ سيسرع وتيرة زيادة إنتاج النفط.

وقال ترامب “لقد قطعنا شوطا طويلا، وربما يحدث شيء ما”.

وتطرق ترامب إلى إعلان بوتين وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال “كما تعلمون، أعلن الرئيس بوتين وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام، وهو أمر لا يبدو كبيرا، لكنه بالفعل كبير للغاية إذا أدركتم من أين بدأنا… لم يكن ينبغي لهذه الحرب أن تندلع من الأساس”.

وردا على سؤال أمس الاثنين حول إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في السعودية، قال الكرملين إن عقد مثل هذا اللقاء أمر ضروري لكن لا توجد على جدول أعمال بوتين خطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو أيار. ومن المقرر أن يزور ترامب السعودية خلال الشهر الجاري.