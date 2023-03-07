الكرملين: أمريكا هي التي تحرك الصراع في أوكرانيا

قال الكرملين، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هي التي تحرك الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن وزير خارجية الصين كان يمزح عندما حمَّل “يدا خفية” مسؤولية المستجدات هناك.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “هنا نختلف على الأرجح مع رفاقنا الصينيين. هذه بالطبع مزحة. أتعلمون ما هي المزحة؟ إنها ليست يد خفية، بل يد الولايات المتحدة الأمريكية، هذه يد واشنطن”.

وأضاف “واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وتبذل ما في وسعها لتستمر في هذه الحرب. هذه يد ظاهرة (وليست خفية)”.

وقالت موسكو مرارا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب ضدها، غير أن كييف والغرب يرفضان ذلك ويقولان إن أوكرانيا تحارب من أجل البقاء في مواجهة الغزو الروسي.

وقال بيسكوف، مشيرا إلى مبادرة صينية لوقف إطلاق النار، إن موسكو على تواصل مستمر مع بكين وإن من الطبيعي أن يكون لدولة “قوية” مثل الصين رأي في الأزمات العالمية.

كان وزير الخارجية الصيني تشين قانغ‭‭‬ ذكر في وقت سابق أن أزمة أوكرانيا تبدو وكأن يدا خفية تحركها وتضغط من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده.