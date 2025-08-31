الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
الكرملين: أوروبا تعرقل الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية إن “حزب الحرب الأوروبي” يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ممتنة لجهود ترامب وأن موسكو ستواصل “العملية العسكرية الخاصة” إذ لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات “مقابلة” من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام.

    المصدر :
  • رويترز

