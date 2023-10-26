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الكرملين: أي هجوم بري على غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني

26 - أكتوبر - 2023
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس إن أي هجوم بري إسرائيلي في غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع.

فيما أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة، أن المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي مركز إيواء واحدا لـ24 ساعة، كما وأشار إلى أن آلية إدخال المساعدات هزيلة ولا تتناسب مع الحاجات الهائلة للقطاع.

كما ووأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن “قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية”.

وأضافت المسودة “الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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