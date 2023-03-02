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الكرملين: إرهابيون من أوكرانيا هاجموا منطقة حدودية

منذ 37 دقيقة
عناصر من الأمن الروسي

عناصر من الأمن الروسي

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قال الكرملين الروسي اليوم الخميس إن روسيا تتحرك للقضاء على “إرهابيين” من أوكرانيا شنوا هجوما عبر الحدود وقال مسؤولون روس أنهم خطفوا رهائن.

ونقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن مسؤولين قولهم في وقت سابق، الخميس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

قال نائب بالبرلمان الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق، الخميس.

ويأتي الاجتماع بعدما قال مسؤولون إن مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى روسيا وخطفت رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن مسؤولين روس قولهم، الخميس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة من المخربين الأوكرانيين تسللت لمنطقة بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية واحتجزت عددا من الأشخاص رهائن.

والمنطقة الحدودية الروسية أصبحت مضطربة بشكل متزايد منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى داخل أوكرانيا قبل عام في إطار ما تطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” ووردت تقارير عن وقوع قصف وعمليات تخريبية متفرقة.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية اليوم الخميس أن قواته والجيش تحاول تصفية ما وصفتها بأنها “مجموعة مسلحة من القوميين الأوكرانيين” عبرت الحدود.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك إن الأوكرانيين أطلقوا النار وقتلوا شخصا.

    المصدر :
  • رويترز

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