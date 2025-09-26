الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
الكرملين: إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بلدان حلف شمال الأطلسي "متهورة"

منذ ساعتين
الكرملين - روسيا

حذّر الكرملين، الجمعة، من فكرة إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بلدان حلف شمال الأطلسي على اعتبارها “متهورة”، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على أعضاء الناتو القيام بخطوة من هذا القبيل.

وتقول دول أوروبية عدة في حلف شمال الأطلسي إن مقاتلات ومسيّرات روسية انتهكت مجالها الجوي خلال الأسابيع الأخيرة.

وردا على سؤال الثلاثاء عما إذا كان يعتقد أن دول الناتو يجب أن تسقط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي أجاب ترامب “نعم، أعتقد ذلك”.

وندد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي بما وصفها بـ”التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية والتي تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطيرة”.

من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس عن تأييده لفكرة استهداف الطائرات الروسية إذا انتهكت المجال الجوي لأعضاء التحالف الدفاعي.

وقال لشبكة “فوكس نيوز”: “أوافق تماما مع الرئيس ترامب”، مضيفا أنّ الناتو “سيقوم بأكثر من ذلك، وإذا لزم الأمر، سيقوم بما في وسعه لحماية شعبنا”.

واعترضت طائرات تابعة للحلف ثلاث مقاتلات روسية بعد اختراقها المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا.

وقال بيسكوف إنّ إستونيا لم تقدّم أي دليل على الحادثة، واصفا خطاب تالين بهذا الشأن بأنّه “تصعيد كبير آخر قرب حدودنا”.

واضطرّت الدنمارك مرات عدة هذا الأسبوع إلى إغلاق عدد من مطاراتها بعدما أفادت بأنّ مسيّرات مجهولة اخترقت مجالها الجوي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أرسل حلف شمال الأطلسي مقاتلات بعدما اخترقت حوالى 20 مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي، وأسقط ثلاث منها على الأقل.

