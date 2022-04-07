الكرملين: إمداد أوكرانيا بالسلاح قد يضرّ بفرص نجاح محادثات السلام

طالب وزير خارجية أوكرانيا “ديمترو كوليبا” الغرب وأعضاء الناتو بتزويد قوات بلاده العسكرية بمزيد من الأسلحة والصواريخ الدفاعية، لما لهذه الخطوة من دور في تفعيل دور المقاومة العسكرية في مواجهة اعتداءات الجيش الروسي.

في هذا السياق، حذّر الكرملين من أنّ قرار واشنطن بمواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية، قد يضر بفرص نجاح محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف” في مؤتمر صحفي عبر الهاتف عندما سُئل عن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا “ضخ أسلحة لأوكرانيا لن يسهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية”.

وتابع “بالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على الأرجح”.

في سياق متصل، اعتبرت المخابرات الخارجية الروسية أنّ الهدف الرئيسي لأميركا هو إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وأشارت أنّ أميركا تريد تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان بالنسبة لروسيا.

رئيس بيلاروسيا بدوره ، أشار الى أنّ “عقوبات أميركا والغرب علينا وعلى روسيا تحولت إلى عقوبات على العالم بأسره”.

في اطار العقوبات، أفاد “جوزيب بوريل” مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأنّ المجموعة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بما في ذلك حظر واردات الفحم، قد يتم الاتفاق عليها اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

وقال للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لحلف شمال الأطلسي “ربما بعد ظهر اليوم أو غدا على أبعد تقدير”.

أمّا عن الوضع الميداني، فأكّد “أوليكسي أريستوفيتش” المستشار في الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس أنّ الهجمات الجوية الروسية تركز الآن بالأساس على مناطق شرق البلاد، مضيفا أن القوات الروسية تسعى لتطويق القوات الأوكرانية في المنطقة.

وذكر أن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة صامدة وأنه يعتقد أن الجهود الروسية لمحاصرة القوات الأوكرانية في الشرق ستذهب سدى، كاشفًا أنّ “الوضع تحت السيطرة”.