الكرملين: اجتماع سيجمع بين بوتين ولوكاشينكو في موسكو هذا الاسبوع

قال الكرملين إن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو سيأتي إلى موسكو غدا الأربعاء 5\4\2023 في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد ذكر الأسبوع الماضي أن الزعيمين سيناقشان دعوة لوكاشينكو لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا في اجتماعهما المقبل.

وقال الكرملين في إعلان نُشر اليوم الثلاثاء 4\4\2023 إن بوتين ولوكاشينكو سيعقدان محادثات بشأن “قضايا أساسية ثنائية ودولية” في الخامس من أبريل\نيسان قبل اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد في السادس من أبريل.

وروسيا وروسيا البيضاء تؤلفان رسميا دولة اتحاد، وهو تحالف دون حدود فعلية بين الدولتين اللتين كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي السابق. ومع هذا، تعثرت مرارا خطط قائمة منذ فترة طويلة لتنفيذ تكامل أوثق لاقتصاد البلدين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن بلاده ستعزز القدرات النووية لروسيا البيضاء ردا على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي.