الكرملين: اقتراح إيلون ماسك اتفاق سلام مع أوكرانيا "خطوة إيجابية"

قال الكرملين، الثلاثاء، إن وضع إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا خطوطا عريضة لاتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا “خطوة إيجابية”، وذلك بعد ساعات من انتقاد كييف دعوة ماسك إلى تسوية تفاوضية للصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو منفتحة دائما على التفاوض لإنهاء الصراع.

وطلب ماسك، الاثنين، من مستخدمي تويتر التفكير في خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في طرح سرعان ما قوبل بتنديد الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي رد باستطلاعه الخاص.

وكتب زيلينسكي على تويتر “أي من إيلون ماسك تحب أكثر؟”، مقدما إجابتين: أحدهما يدعم أوكرانيا، والآخر يدعم روسيا”.

واقترح ماسك، أغنى شخص في العالم، إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في أربع مناطق محتلة، تحركت موسكو الأسبوع الماضي لضمها بعد ما وصفته بالاستفتاءات. وشجبت كييف والحكومات الغربية هذه الاستفتاءات ووصفتها بأنها غير شرعية وصورية.

وكتب ماسك يقول “سترحل روسيا إذا كانت هذه هي إرادة الشعب”.

واقترح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الاعتراف رسميا بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو في عام 2014، على أنها روسية، وضمان إمدادات المياه للقرم وأن تظل أوكرانيا محايدة. وطلب من مستخدمي تويتر التصويت بنعم أو لا على الخطة.