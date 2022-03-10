الكرملين: اقتصاد روسيا يتعرض لـ"صدمة" غير مسبوقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرض “لصدمة” وإن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية “غير مسبوقة على الإطلاق” تشن على موسكو.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها”.

ووصف الوضع بالمضطرب لكنه إن قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف “هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يشن مثلها من قبل. لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء.

وفي سياق متصل، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من “بي” إلى “سي”، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها “وشيكاً”.

وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفضت فيتش في مطلع مارس الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون “غير المرغوب بها” أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

لكن الوكالة قررت الثلاثاء تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء “التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام”.

وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما كلما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.