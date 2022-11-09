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الكرملين: الانتخابات النصفية الاميركية لن تحسن العلاقات بين البلدين

منذ 10 دقائق
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الكرملين قال الأربعاء إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لن تحسن العلاقات المتدهورة بين موسكو وواشنطن، ونفى مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراء حوار مع الولايات المتحدة بخصوص تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.

هذا وبسبب مخاوف من التدخل الخارجي ومن أي تدخلات روسية وإيرانية وصينية في الانتخابات النصفية الحالية، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر قيادة أمنية جديدة للانتخابات مقره في واشنطن ومراكز قيادة منفصلة في جميع المكاتب الميدانية البالغ عددها 56 مكتبًا في جميع أنحاء البلاد.

ويعتمد المكتب الجديد بشكل كبير على فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وحدة مكلفة بمكافحة المعلومات الأجنبية المضللة، لكنها تضم أيضًا أفرادًا من قسم التحقيقات الجنائية وقسم الإنترنت وقسم مكافحة الإرهاب.

وستراقب فرقة العمل التأثير الأجنبي وأي نشاط ضار يمكن أن يُنسب إلى حكومة أجنبية أو وكيلها.

وأبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن قلقه بشأن روسيا والصين وإيران، وتبحث وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأميركية عن البرامج الضارة وتراقب هؤلاء الأعداء.

تستمر روسيا في نفي هذه الاتهامات، مع تصاعد القلق الأميركي من احتمالية التدخل الأجنبي في انتخابات التجديد النصفي مع زيادة الشكوك حول عملاء روس مشتبه بهم في تشويه سمعة بعض المرشحين.

    المصدر :
  • رويترز

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