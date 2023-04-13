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الكرملين: البحر الأسود لن يكون "بحرا لحلف الأطلسي"

منذ 3 دقائق
الأسطول الروسي

الأسطول الروسي

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس، إن البحر الأسود لن يكون أبدا “بحرا تابعا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك بعد أن حث وزير الخارجية الأوكراني الحلف على لعب دور أمني أكبر في المنطقة.

وتطل كل من روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، وكذلك تركيا وبلغاريا ورومانيا الأعضاء في الحلف العسكري.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو منذ عام 2014 رغم رفض كييف وعدم اعتراف دولي.

أتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

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