الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير مسار الحرب وستزيد المشاكل

قال المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بمزيد من الدبابات لن تغير مسار الصراع وستزيد من مشاكل الشعب الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن حكومته تتوقع “قرارات قوية” من مسؤولي الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى يجتمعون اليوم الجمعة لمناقشة تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية بدبابات قتالية حديثة.

هذا وكانت قد أعلنت فنلندا التبرع بمعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو “434 مليون دولار”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن التبرع الجديد سيضاعف القيمة الإجمالية للمساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا بمقدار ثلاثة أمثال ليصل إجمالي المساعدات إلى 590 مليون يورو حتى الآن، وقال متحدث باسم الوزارة إن الحزمة لا تشمل دبابات ليوبارد 2.