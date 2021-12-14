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الكرملين: الزعيمان الروسي والصيني سيبحثان الوضع الدولي المتوتر والعلاقات الثنائية

14 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2021 12:21 مساءً
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الوضع الدولي المتوتر وخاصة في القارة الأوروبية وكذلك الخطاب العدواني للناتو والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب مباحثات بين موسكو وبكين.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبحث الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، عبر “الفيديو كونفرنس”، غدا الأربعاء، القضايا الدولية وكذلك مسألة الطاقة، وتقييم نتائج العمل المشترك وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية الروسية – الصينية.

بالإضفة إلى ذلك قال بيسكوف إن الرئيسين سيتبادلان خلال المحادثات وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستتطرق إلى موضوع إمدادات الغاز الروسي إلى الصين والعقود الجديدة، قال بيسكوف إن “حوار الطاقة سيكون بالتأكيد على جدول الأعمال”.

وذكر المتحدث باسم الكرملين أن أهم المسائل التي سيتم بحثها هي العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال التقنيات العالية والاستثمارات المشتركة والتجارة.

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