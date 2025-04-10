الكرملين: الصين ليست طرفا في الصراع الأوكراني

نفى الكرملين اليوم الخميس ما صرح به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن تورط الصين في الصراع الأوكراني مشيرا إلى أن بكين تحافظ على “موقف متوازن”.

ووجهت الصين تحذيرا لأوكرانيا من الإدلاء بتصريحات “غير مسؤولة” بعد أن أعلن زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية كشفت عن مشاركة ما لا يقل عن 155 مواطنا صينيا في القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن روسيا تقوم بتجنيد مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإن المسؤولين الصينيين على دراية بذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين “داعم قوي ومروج نشط للتسوية السلمية للأزمة” وأضاف أن الصين تسعى دائما إلى ردع مواطنيها عن المشاركة في صراعات خارجية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريحات زيلينسكي، إن موسكو لا تدفع بكين إلى الصراع.

وأضاف بيسكوف “هذا غير صحيح. الصين تتبنى موقفا متوازنا. الصين شريكنا الاستراتيجي وصديقنا ورفيقنا. زيلينسكي على خطأ”.

وأعلنت روسيا والصين عن شراكة استراتيجية “بلا حدود” قبل أيام من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.