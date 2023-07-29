الكرملين: القمة الروسيّة الأفريقية ستُعقد بشكل منتظم.. وبيان مرتقب حول أوكرانيا

أشار المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف، اليوم السبت، إلى أنّ القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل ثلاث سنوات.

وقال بيسكوف للصحافيين: “تمت الموافقة على عقد مثل هذه القمم كل ثلاث سنوات”.

وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة يوم أمس الجمعة، يجرى إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريح له: “بالأمس، كما تعلمون كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحًا واستمعتم إلى تصريحات كل من الرئيس بوتين والرئيس رامافوزا التي كانت علنية”.

وأضاف: “استنادًا إلى نتائج هذا الاجتماع، يجرى إعداد بيان مشترك موجز سيصدر فور الاتفاق والموافقة عليه”.