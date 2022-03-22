الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا ليست جوهرية

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست “جوهرية” بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي “تسوية” يجب أن تطرح عبر استفتاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين “هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى (محادثات) أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن يوم الإثنين إنه لن يتسنى التفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأبلغ زيلينسكي قنوات تلفزيون عامة أوروبية إنه لن يكون ممكنا اتخاذ قرار في اجتماع من هذا القبيل بشأن ما ينبغي عمله إزاء الأراضي المحتلة في أوكرانيا، لكنه قال إنه يتعين فعل المزيد لحل القضية.

واستأنفت بالأمس الإثنين، الجولات التفاوضية والمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني دون الكشف عن تفاصيل، في الوقت الذي يتواصل القصف على المدن الرئيسية في أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها لا تعارض التفاوض والحوار مع أوكرانيا، إلا أنها تشترط أن تكون تلك المباحثات ذات أجندة واضحة.

وأضاف أن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، قال أن روسيا لا تعارض عقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني بشرط أن يكون لها مخرجات واضحة، مشيرا إلى أن المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني لم تحقق نتائج ملموسة إيجابية.

وأكد أن موسكو تنتظر رد فعل إيجابي من قبل أوكرانيا بشأن مطالبها التي نوقشت كثيرا في جولات التفاوض بين الوفدين، وأهمها أن تكون أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح وهو ما رفضه من قبل الرئيس الأوكراني مؤكدا أهمية حصوله على ضمانات أمنية ووقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأوضح أن موسكو ترغب في نزع السلاح من الجيش الأوكراني لا سيما الأسلحة البيولوجية والكيماوية، فضلا عن المنشآت النووية التي تمثل خطر قومي على أمن واستقرار موسكو.